Sport la deputata Tassinari | Scongiurato pagamento retroattivo dell' Imu per le società sportive

“Con l’approvazione in Commissione Finanze dell’emendamento di Forza Italia che esclude il pagamento retroattivo dell’IMU per gli impianti sportivi gestiti da associazioni e società sportive, si evita un colpo durissimo a centinaia di realtà sportive anche qui in Emilia-Romagna”, dichiara. 🔗 Leggi su Forlitoday.it