Sport in tv oggi venerdì 18 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 18 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati fin dalle prime ore del mattino italiano sui Mondiali degli sport acquatici a Singapore. Nel nuoto di fondo l’Italia punterà su Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri nella 5 km, dopo che entrambi hanno conquistato un argento di prestigio nella 10 km (distanza olimpica). Inizierà anche il percorso iridato del nuoto artistico e la squadra tricolore vorrà rispondere presente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 18 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

