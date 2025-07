Sport in tv oggi | il programma di questo venerdì 18 luglio

Venerdì pieno zeppo di appuntamenti per tutti gli appassionati del mondo dello sport: in questo 18 luglio il programma è decisamente fitto. Lo sport non si ferma mai, neppure nel corso dell’estate in cui gli appuntamenti imperdibili sono tantissimi. Quest’oggi – venerdì 18 luglio – tra nuoto, tennis, MotoGP e tanto altro ci sarà decisamente da divertirsi. Il programma è, come detto, pieno zeppo di appuntamenti. Dopo il trionfo del solito e intramontabile Gregorio Paltrinieri che, dopo la medaglia d’argento nella 10km, ha conquistato l’argento anche nella 5km e dopo l’argento dell’incredibile Ginevra Taddeucci, anche oggi continuano le gare di nuoto. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: sport - programma - venerdì - luglio

Sport in tv giovedì 1 maggio: programma e orari di tutti gli eventi - La giornata di oggi, giovedì 1 maggio, sarà ricca di eventi sportivi. In campo Europa e Conference League con l’andata delle semifinali.

Sport in tv oggi (venerdì 25 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, venerdì 25 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Sport in tv martedì 6 maggio: programma e orari di tutti gli eventi - La giornata di oggi, martedì 6 maggio, sarà ricca di eventi sportivi. Inter in campo per la partita più importante della stagione.

Sport in tv oggi (venerdì 18 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Vai su X

SPORT/ Venerdì 11 luglio in programma la semifinale contro la Francia. Caterina, 19 anni, neo-diplomata all’Itip Bucci di Faenza, si allena a Forlì, con la squadra dei Warpigs - Libertas Hockey e gioca il campionato nazionale femminile con gli Scomed Bompo Vai su Facebook

Sport in tv oggi (venerdì 18 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi: il programma di questo venerdì 18 luglio; Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 18 luglio 2025: Tour ed Europei donne.