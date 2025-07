Sport italiano colpito da una grave tragedia con la scomparsa dell’atleta, deceduto in seguito a un incidente stradale a soli 33 anni. L’episodio si è verificato mentre il giovane stava facendo ritorno a casa dal lavoro, viaggiando a bordo della sua moto. L’impatto sull’asfalto è stato devastante e, nonostante il rapido intervento dei soccorritori, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Leggi anche: Lutto nella musica, addio alla leggendaria cantante Luisago, tragico schianto in moto. Il tragico evento si è consumato nella serata del 16 luglio, in via Risorgimento a Luisago, piccolo centro della provincia di Como. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sport in lutto, il campione italiano muore in un tragico incidente stradale