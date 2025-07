Sport in lutto il campione italiano morto in un incidente stradale

Terribile notizia per lo sport italiano. Il giovane campione è morto a 33 anni a causa di un tragico incidente stradale. Stava per ritornare a casa, dopo una giornata di lavoro, quando si è schiantato con la sua moto. L’urto contro l’asfalto è stato devastante e per lui non c’è stato niente da fare, nonostante i soccorsi tempestivi. L’incidente mortale del campione italiano si è verificato nella tarda serata del 16 luglio a Luisago, in provincia di Como, su via Risorgimento. Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della moto e l’impatto della caduta gli è stato fatale. Inutile l’intervento di tre squadre del 118 con il supporto anche dell’elisoccorso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it