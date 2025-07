Sporcizia e carne avariata La polizia locale chiude il minimarket di Lissone

Carne malconservata, pavimenti sporchi, presenza di infestanti e altre gravi violazioni igienico-sanitarie. Condizioni che hanno spinto polizia locale e Ats Brianza a disporre la chiusura temporanea del negozio e il sequestro di tutti i prodotti alimentari. È la situazione a cui si sono trovati di fronte, in un mini market nel centro cittadino, gli agenti del comando di via Gramsci e gli operatori del dipartimento di prevenzione dell'Agenzia di tutela della salute. A far scattare i controlli è stata una denuncia di alcuni lissonesi, che avevano segnalato alla polizia locale la presenza di rifiuti di origine animale in decomposizione lasciati in un bidone davanti a un condominio, cosa che aveva provocato la diffusione di odori molesti e la proliferazione di insetti.

