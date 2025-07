Sponz Fest | nuova edizione

SPONZ EDEN è il titolo della nuova edizione dello Sponz Fest, il Fest ideato e diretto da Vinicio Capossela, che torna dal 28 al 30 agosto nel centro storico di Calitri, in Alta Irpinia.Promosso dalla Regione Campania attraverso Scabec – SocietĂ Campana Beni Culturali e finanziato su Fondi di Coesione Italia 21–27, nell’ambito dei progetti speciali in ambito culturale e turistico 2025, lo Sponz Fest è prodotto dall’Associazione Sponziamoci e La Cupa, in collaborazione con il Comune di Calitri e con il prezioso contributo, accanto ai lavoratori e alle maestranze, della comunitĂ che da anni partecipa e sostiene la manifestazione. 🔗 Leggi su Funweek.it