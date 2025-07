Spezia ufficiali i giovani Onofri e Chiabotto Oggi sarà la volta del difensore Cittadini

Con la forza delle idee e delle competenze, il ds Stefano Melissano ha piazzato una serie di colpi a ripetizione che elevano la competitività della squadra. Dopo le ufficializzazioni degli attaccanti Gabriele Artistico e Vanja Vlahovic, ieri sono arrivate quelle del difensore centrale Matteo Onofri, classe 2004, svincolato, legatosi al club aquilotto fino al 30 giugno 2028, già in ritiro con la squadra aquilotta (probabile dirottamento in Serie C a inizio agosto) e del centrocampista Vittorio Chiabotto, classe 2007, acquistato a titolo definitivo dal Bra (contratto fino al 30 giugno 2028), che verrà girato in prestito, in Serie C, allo stesso club piemontese.

