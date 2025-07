Spendono 135 euro al mese per la cultura | le famiglie lombarde in cima alla classifica

Le famiglie in Lombardia investono in cultura circa 135 euro al mese, valore che supera di oltre il 30% il dato medio nazionale. Lo evidenzia il 21° Rapporto Annuale Federculture presentato oggi Milano alla Fondazione Corriere della Sera. Il dato delle famiglie residenti in Lombardia è superiore anche a quello della macroarea Nord-Ovest, il cui valore medio di spesa culturale mensile si attesta sui 122 euro. "La Lombardia si conferma ai vertici della fruizione culturale in Italia", afferma l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso che ha partecipato all’evento. "In un’Italia che si riscopre consapevole del valore strategico della cultura - ha proseguito - le famiglie della regione più produttiva del Paese scelgono di investire in questo settore che rappresenta sempre più un fattore di crescita e di sviluppo anche economico". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spendono 135 euro al mese per la cultura: le famiglie lombarde in cima alla classifica

