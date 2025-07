Spazio Europeo dei dati sanitari | la sfida italiana tra governance condivisa e innovazione digitale

SanitĂ . Loizzo (Presidente Intergruppo Parlamentare SanitĂ Digitale): “Spazio europeo dati sanitari è occasione per avviare sinergia tra istituzioni”. “ Lo Spazio Europeo dei dati è un’occasione da cogliere presto e bene e questo richiede una sinergia tra tutte le istituzioni implicate e una governance interistituzionale che permetta alle istituzioni e agli enti di essere allineati sugli obiettivi, le disposizioni e le specifiche tecniche del Regolamento Europeo “. Lo ha detto l’On. Simona Loizzo, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare SanitĂ Digitale, promotrice dell’evento “Spazio Europeo dei dati: azioni per l’Italia “, che si è svolto alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: europeo - spazio - dati - sanitari

Lo spazio europeo dei dati sanitari non è in contrasto con la tutela della privacy: l’analisi di Guido Scorza - (Adnkronos) – La tutela della privacy non è in contrasto con lo scambio e l'utilizzo dei dati sanitari, se la loro disponibilità genera benefici per tutti i cittadini.

Lo spazio europeo dei dati sanitari non è in contrasto con la tutela della privacy: l’analisi di Guido Scorza - (Adnkronos) – La tutela della privacy non è in contrasto con lo scambio e l'utilizzo dei dati sanitari, se la loro disponibilità genera benefici per tutti i cittadini.

Lo spazio europeo dei dati sanitari non è in contrasto con la tutela della privacy: l’analisi di Guido Scorza - (Adnkronos) – La tutela della privacy non è in contrasto con lo scambio e l'utilizzo dei dati sanitari, se la loro disponibilità genera benefici per tutti i cittadini.

Dati sanitari, Loizzo (Presidente Intergruppo Parlamentare Sanità Digitale): “Spazio europeo è occasione per sinergia tra istituzioni" Vai su X

Il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 è lo strumento ideale per una sanità semplice, efficiente e alla portata di tutti. Ecco quali sono i vantaggi: Tutti i referti, esami e prescrizioni in un unico spazio Sicurezza nella condivisione dei dati sanitari Evita di ripe Vai su Facebook

“Lo Spazio europeo dati sanitari è un’occasione per avviare sinergia tra istituzioni”; Loizzo: Spazio europeo dati sanitari è occasione per avviare sinergia tra istituzioni; Spazio europeo dei dati sanitari, pubblicato il Regolamento: che c'è da sapere.

Schillaci: “Spazio europeo dei dati sanitari è sfida strategica” - Lo Spazio Europeo dei Dati Sanitari è "una delle sfide più ambiziose e strategiche che l'Unione Europea e gli Stati membri stanno affrontando nel ... Si legge su lopinionista.it

Dati sanitari, Loizzo (Presidente Intergruppo Parlamentare Sanità Digitale): “Spazio europeo è occasione per sinergia tra istituzioni" - “Lo Spazio Europeo dei dati è un'occasione da cogliere presto e bene e questo richiede una sinergia tra tutte le istituzioni implicate e una governance interistituzionale che permetta alle istituzioni ... Lo riporta informazione.it