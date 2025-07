Spal fissata l’udienza per la liquidazione

Il ‘caso Spal’ approda in un’aula di giustizia. Non è passata nemmeno una settimana dal deposito delle prime istanze di liquidazione da parte di dipendenti e fornitori della vecchia società guidata da Joe Tacopina e già il tribunale ha fissato la data dell’udienza. L’attesa sarà decisamente breve. Il giorno cerchiato sul calendario è il 6 agosto, un mercoledì. Le parti (da un lato, per il momento, 37 dipendenti e dall’altro la Spal srl) sono convocate per le 10.30 davanti al giudice civile Anna Ghedini. L’obiettivo di questa prima udienza è quello di valutare la sussistenza degli elementi per l’apertura della liquidazione giudiziale della vecchia società e, nell’eventualità , la nomina di un curatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

