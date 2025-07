Spagna caos incendi | una nube di fumo arriva fino a Madrid

Una nube di fumo che arriva fino a Madrid. Gli incendi che stanno divorando la regione di Castilla la Mancha, vicino alla capitale spagnola, hanno sprigionato una cappa grigia che lambisce la citt√†. Sono stati oltre 120 i pompieri chiamati a lottare tutta la notte contro le fiamme nella Spagna centrale. La situazione pi√Ļ critica a Mentrida, vicino a Toledo, dove √® stato necessario l'impiego di quaranta mezzi per arginare le fiamme, alimentate soprattutto dal vento e dal terreno secco dopo settimane di temperature altissime e l'assenza di pioggia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Spagna, caos incendi: una nube di fumo arriva fino a Madrid

