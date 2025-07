Spaccata in gioielleria a Cesenatico | banditi in fuga col bottino minacciano un passante

Cesenatico, 17 luglio 2025 ‚Äď Nel cuore della notte il centro storico di Cesenatico √® stato svegliato da una spaccata in uno dei negozi storici della citt√† e il suono martellante delle sirene di allarme. √ą accaduto attorno alle due e mezza della notte fra mercoled√¨ e gioved√¨, quando una banda ha preso di mira la gioielleria ‚ÄúTeodorani Oro‚ÄĚ di propriet√† dell‚Äôimprenditore Mario Teodorani. Siamo nel tratto centrale di corso Giuseppe Garibaldi, sull‚Äôasta di Levante del porto canale, una zona dove purtroppo anche in passato si sono registrate spaccate, furti e rapine ai danni dei commercianti. La banda, formata da tre persone (ma potrebbero essere stati coinvolti anche altri ‚Äúpali‚ÄĚ per sorvegliare la zona), ha raggiunto il porto a bordo di un‚ÄôAudi di grossa cilindrata, una RS6 station wagon di colore scuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Spaccata in gioielleria a Cesenatico: banditi in fuga col bottino minacciano un passante

