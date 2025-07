Sottocorona | Qualcosa cambia Dove e quando torna il maltempo

"La linea del fine settimana √® abbastanza netta e adesso vediamo di cosa si tratta". √ą un Paolo Sottocorona determinato quello che, puntuale come ogni mattina, diffonde le previsioni meteo per il weekend in arrivo. Oggi, ci attendono "centro e sud senza nuvole o, se ci sono,¬†riguardano l'Appennino,¬†ma piogge poche. E lo stesso vale per l'arco alpino, dove le eventuali precipitazioni sono veramente isolate e debolissime", anticipa. In altre parole, "tutto tempo stabile". Non si pu√≤ dire lo stesso di domani, quando, "qualcosa comincia a cambiare".¬† ¬† ¬† Le nuvole "interessano parte delle pianure del Nord,¬†del Centro e in qualche caso si affacciano al Sud", spiega, specificando che "non sono previste piogge". 🔗 Leggi su Iltempo.it

