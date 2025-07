Sorpresa a Marina Dorica Sicurezza chiusi due chioschi | Ha deciso l’Autorità portuale

Questioni tecniche e di sicurezza sul posizionamento delle strutture: chiuse in attesa di verifiche due attività commerciali estive. Stiamo parlando delle due nuove esperienze dell'estate 2025 accolte da Marina Dorica per la stagione estiva: da una parte ' La Rotonda 360 ' e dall'altra la friggitoria ' Da Jessica '. Da tre giorni le due attività avviate a fine giugno hanno dovuto abbassare le saracinesche dopo che l' Autorità portuale ha chiesto di verificare il posizionamento delle due installazioni, ossia di due mezzi, food truck ecc., negli spazi a loro assegnati. I problemi di questo genere sembravano risolti nel momento in cui le due realtà hanno aperto i battenti, l'ultimo fine settimana di giugno, e invece adesso è emerso un problema che rischia di limitare tantissimo le due attività di somministrazione.

