Sorice | Abbiamo provato a salvare Avellino ma non ci siamo riusciti

Tempo di lettura: 2 minuti "Cari Avellinesi, oggi chi vi scrive è un semplice cittadino  avellinese, ieri Consigliere Comunale, quel cittadino che è rammaricato come voi, dispiaciuto, preoccupato. Ho provato insieme a tanti altri consiglieri a salvare la cittĂ ma non ci siamo riusciti». All'indomani della fine della consiliatura a guida Laura Nargi arriva la lettera del consigliere Mario Sorice, passato prima della votazione cruciale dal gruppo Davvero al misto. «Non siamo riusciti a concretizzare l'apertura del centro per l'autismo, mai aperto, non siamo riusciti ad attuare un progetto utile e funzionale per la piscina comunale, struttura molto cara ed utile alle persone diversamente abili di questa cittĂ , forse l'unica struttura adeguata alle loro esigenze.

