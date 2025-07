Sophie Turner | Interpretare l' amante di mio ' fratello' Kit Harington in un nuovo film è stato davvero strano

La star de Il trono di spade ha confessato di aver trovato particolarmente bizzarro recitare nei panni dell'amante del collega nella serie HBO. La reunion sullo schermo tra Sophie Turner e Kit Harington, sorella e fratello in Il trono di spade, potrebbe risultare particolarmente bizzarra per i fan della serie. Nel nuovo horror gotico The Dreadful, i personaggi di Turner e Harington sono coinvolti in una relazione romantica e la dinamica narrativa ha messo in imbarazzo anche l'attrice. Sophie Turner ha trovato strano recitare nel ruolo di amante di Kit Harington nel nuovo film "L'anno scorso ho girato un film che mi entusiasma molto con un mio vecchio ma carissimo amico, Kit Harington, che interpretava mio fratello in Il trono di spade" ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sophie Turner: "Interpretare l'amante di mio 'fratello' Kit Harington in un nuovo film è stato davvero strano"

In questa notizia si parla di: turner - harington - sophie - amante

