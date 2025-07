Sono traditore sono sbirro | la confessione del pusher seviziato per un irrisorio debito di droga

Ci sono debiti che non si saldano con un bonifico e non finiscono davanti a un giudice civile. Sono quelli che nascono e muoiono nell'ombra, in un mercato parallelo dove la fiducia è un lusso a tempo e un mancato pagamento si sconta non con gli interessi di mora, ma con quelli della paura. È la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it