Sono con la mia squadra tu porta le tue amiche | abbiamo ascoltato i brani di Noa Lang il rapper-calciatore comprato dal Napoli

Il ragazzo al centro dell’inquadratura fa di tutto per mostrarsi sciolto. Anche se si vede lontano un miglio che in realtà è a disagio. Porta i pugni all’altezza della testa mentre con i piedi abbozza dei passetti di danza. Sta provando a muoversi a tempo. Sta cercando di farsi prendere sul serio. Il risultato non è poi un granchĂ©. Eppure, in appena sei mesi quel video ha macinato milioni di visualizzazioni. Sì, perchĂ© il ragazzo che si fa chiamare “ Noano ” non è un rapper come tutti gli altri, ma il nuovo esterno sinistro di Antonio Conte. A soli 26 anni Noa Lang ha vissuto un’infinitĂ di vite diverse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono con la mia squadra, tu porta le tue amiche”: abbiamo ascoltato i brani di Noa Lang, il rapper-calciatore comprato dal Napoli

