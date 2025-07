Soncin | Se vincessi l’Europeo farei il cammino di Santiago Non ho intenzione di tornare nel calcio maschile

Il ct della Nazionale femminile Andrea Soncin ha parlato, in un’intervista a Repubblica, di come sta vivendo l’Europeo con le Azzurre, approdate in semifinale. Martedì affronteranno l’Inghilterra, campionessa in carica. Soncin: «Se vincessi l’Europeo, farei il cammino di Santiago». La sua corsa al 90’ sotto la curva dopo il gol di Girelli è una delle immagini dell’Europeo. « Mi sono fatto trascinare dalla gioia estrema. Ho lasciato perdere la razionalità e ho seguito l’istinto ». Come quando ha pianto per la qualificazione ai quarti. « Ognuno deve sentirsi libero di esprimere le proprie emozioni, senza aver paura del giudizio degli altri ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

