Sommer Inter il Galatasaray insiste | non è incedibile ma servirà una cosa

Sommer Inter, le ultime sul futuro del portiere svizzero dopo l’interessamento da parte del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Il Galatasaray non molla Yann Sommer. Il portiere svizzero dell’ Inter resta in cima alla lista dei desideri del club di Istanbul, deciso a trovare un nuovo numero uno per il dopo- Muslera. Come riportato dal Corriere dello Sport, in Turchia circolano con insistenza voci su una shortlist di quattro profili individuati dalla societĂ giallorossa, e tra questi figura proprio il nome dell’estremo difensore nerazzurro. La lista stilata dal Galatasaray include anche portieri di grande spessore come Mike Maignan del Milan, Ederson del Manchester City e Marc-AndrĂ© ter Stegen del Barcellona. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer Inter, il Galatasaray insiste: non è incedibile, ma servirĂ una cosa

In questa notizia si parla di: inter - sommer - galatasaray - insiste

Sommer un supereroe: che cuore questa Inter! Le pagelle – TS - Archiviata la roboante vittoria in Champions League, l’Inter fa i conti con le pagelle dei media. Tutti perfetti, a partire da Simone Inzaghi che regala al club – scrive Tuttosport – una continuità che mancava da Helenio Herrera.

Inter-Barcellona: Sommer eroe del match, Frattesi e Martinez decisivi - Incredibile ma vero: finisce 4-3 e il man of the match è un portiere, Yann Sommer. "Sono molto felice, è stata una partita incredibile - dice l’elvetico alla fine di Inter-Barcellona - L’ultima su Yamal è stata una parata speciale, lui è un giocatore fortissimo.

Hakimi: “Con l’Inter è speciale, ma abbiamo una missione. Sommer? Donnarumma ancora più forte” | Champions League - 2025-05-07 23:50:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Hakimi: “Con l’Inter è speciale, ma abbiamo una missione.

CdS - Il #Galatasaray insiste per #Sommer: è lui il preferito. Ma l'Inter non lo libera a zero Vai su X

Inter-Calhanoglu, il turco insiste: vuole il Galatasaray Secondo Fanatik, il centrocampista turco ha fatto una scelta chiara: tornare a Istanbul. L’Inter chiede almeno 25 milioni per lasciarlo partire, ma il Gala è ancora lontano da queste cifre Nonostante ciò, Vai su Facebook

Rilancio del Galatasaray per Sommer; Inter-Donnarumma, Raiola tiene la porta aperta: idea De Winter per la difesa, il Parma spara alto per Leoni; Galatasaray Step Up Interest In Signing Ex Bayern Munich Star – Inter Milan Won’t Let Him Go Without A Fee.

CdS - Il Galatasaray insiste per Sommer: è lui il preferito. Ma l'Inter non lo libera a zero - Secondo rumors provenienti dalla Turchia e rilanciati oggi dal Corsport, il club di Istanbul avrebbe stilato una lista di quattro profili per sostituire Muslera t ... Riporta msn.com

CdS – Il Galatasaray vuole insistere su Sommer: nel caso l’Inter fa sapere… - Il portiere nerazzurro è ancora nel mirino del club turco che sta valutando diversi profili tra cui Yann Sommer ... Scrive fcinter1908.it