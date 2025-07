Comanda il Napoli. Dopo il tricolore vinto due mesi fa anche sul mercato gli azzurri stanno dettando la linea alle rivali. Non a caso la societ√† di De Laurentiis √® quella che si √® mossa meglio finora, chiudendo il maggior numero di affari: ¬ęSaremo competitivi ai massimi livelli. Il problema - ha detto ADL a Giffoni - √® che siamo immersi in un sistema fallimentare. Dobbiamo prendere decisioni, altrimenti in 2-3 anni il calcio scompare¬Ľ. Una campagna acquisti che non sembra neppure volgere al termine dopo i colpi Lucca (prelevato dall'Udinese per 35 milioni), Beukema (strappato al Bologna per 30 milioni), Lang (ingaggiato dal PSV per 25 milioni), De Bruyne (a parametro zero), ai quali bisogna aggiungere gli acquisti del giovane Marianucci dall'Empoli (costato 9 milioni) e del diciottenne Ferrante dal NovaRomentin (far√† il terzo portiere). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Solo il Napoli naviga a gonfie vele. Le altre grandi rischiano di arenarsi