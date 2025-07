Solo come la luna | un viaggio letterario sotto il cielo di Bianco

Solo come la luna: un racconto di solitudine che illumina la letteratura del Sud. Nella cornice incantata di Piazza Pugliano a Bianco, il 17 luglio 2025 si è tenuto un evento che ha illuminato la serata non solo con la bellezza delle parole, ma anche con la potenza evocativa della memoria. Organizzato con passione dall' Associazione Culturale Agape, l'incontro intitolato Solo come la luna ha celebrato il centenario dalla nascita di Saverio Strati, scrittore calabrese il cui percorso umano e letterario continua ad ispirare con forza. A guidare il pubblico in questo viaggio, lo scrittore Domenico Stranieri, autore dell'opera omonima, accompagnato dalle musiche toccanti di Romano Scarfone e Francesco Romeo.

