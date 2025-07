Softball Felicia Di Pancrazio | Obiettivo Los Angeles 2028 La nuova esperienza americana per crescere

Primo appuntamento stagionale per Strike Zone, il programma su baseball e softball condotto da Michele Cassano e Federico Rossini ed in onda sul canale YouTube di OA Sport. La prima ospite è stata Felicia Di Pancrazio, giovanissima esterna classe 2006 delle Blue Girls Pianoro Softball e protagonista con la Nazionale italiana di softball, con cui ha conquistato il titolo europeo nel 2024. Proprio la cavalcata d’oro è uno dei temi toccati nell’intervista, oltre al sogno di vivere e giocare in America, con l’obiettivo massimo di rappresentare l’Italia alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Un periodo importante anche fuori dal diamante per la diciannovenne: “Ho affrontato da poche settimane l’esame di MaturitĂ e quindi ho chiuso la fase scuola e sono liberissima per concentrarmi tutta l’estate sullo sport e su me stessa”. 🔗 Leggi su Oasport.it

