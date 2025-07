Prosegue la vertenza dei lavoratori del Gruppo8 e ieri pomeriggio c’è stato un confronto fra le parti nel Palazzo del Governo, con la mediazione del prefetto Rinaldo Argentieri. "All’apertura dell’incontro – spiega il legale di Sofalegname Francesco Minutillo – avevamo rappresentato la determinazione dell’azienda a procedere con i licenziamenti individuali per giustificato motivo soggettivo nei confronti dei lavoratori coinvolti nel blocco illegittimo del sito produttivo di via Gramadora (nella foto, il picchetto davanti al cancello). Tuttavia, a fronte della proposta formulata dalla Regione Emilia-Romagna, orientata all’apertura di un tavolo tecnico per l’accesso agli ammortizzatori sociali, l’azienda ha accolto l’invito dell’assessore regionale, subordinato all’immediata sospensione delle forme estreme di agitazione in corso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sofalegname, niente intesa: "Ammortizzatori sociali solo se finisce il blocco"