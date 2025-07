La nostra recensione di So cosa hai fatto, legacy sequel dell’omonimo slasher culto del 1997 diretto da Jennifer Kaytin Robinson e con il grande ritorno di Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr: un film uncinato un po’ troppo al passato, dove anche la violenza più efferata è démodé. Nell’era dei legacy sequel non poteva mancare So cosa hai fatto (senza “l’estate scorsa”), riproposizione in chiave social dello slasher cult del 1997 in cui figuravano (tra gli altri) anche i giovanissimi Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr. e Sarah Michelle Gellar. Un ritorno in grande stile che riporta i personaggi di Julie e Ray (ma attenti al cameo speciale) sulla scena di un nuovo crimine consumatosi quasi 30 anni dopo, mentre il nuovo cast diretto da Jennifer Kaytin Robinson vanta nomi freschi come quelli di Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King e Madelyn Cline. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - So cosa hai fatto, recensione: lo slasher ripescato dal 1997