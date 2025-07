Smascherati dalla kiss cam al concerto dei Coldplay | il video del tradimento diventa virale

Non andare a un concerto con l’amante, dovrebbe essere la prima regola del manuale del buon traditore, o almeno di quello che non vuole essere scoperto. E il precetto vale soprattutto se si va a un concerto con kiss cam, che tanto va di moda ultimamente anche negli eventi sportivi. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Smascherati dalla kiss cam al concerto dei Coldplay: il video del tradimento diventa virale

Quella che doveva essere una Kiss Cam come tante si è trasformata in un caso mediatico internazionale I due sono stati inquadrati mentre si abbracciavano sugli spalti dello stadio e, accortisi di essere finiti sui maxi schermi, hanno provato goffamente a nasc Vai su Facebook

Coppia inquadrata dalla kiss cam al concerto di Coldplay, si nasconde imbarazzata dalle telecamere. Tradimento smascherato; L' imbarazzo di Chris Martin al concerto dei Coldplay che ha smascherato un tradimento | Spero che non abbiamo fatto qualcosa di male…; Coldplay e la kiss cam del caos: CEO beccato con la collega, la rete esplode (VIDEO).

Concerto dei Coldplay, coppia si nasconde dalla kiss cam: amanti o solo timidi? Il video è virale - La kiss cam inquadra al concerto dei Coldplay a Boston una coppia che corre subito a nascondersi. Come scrive gazzetta.it

Concerto Coldplay, cos'è la kiss cam che ha inquadrato i due amanti? - Il concerto dei Coldplay al Gillette Stadium di Boston sarà ricordato non solo per la straordinaria performance della band capitanata da Chris Martin, ma anche per un curioso e imbarazzante episodio ... Segnala tag24.it