Siria ripresi gli scontri tra beduini e drusi

In Siria riprendono gli scontri tra beduini e drusi. La presidenza siriana accusa i combattenti di aver commesso orribili violenze sulla popolazione civile. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Siria, ripresi gli scontri tra beduini e drusi

Turchia e Israele terranno un secondo round di colloqui per prevenire scontri in Siria - Turchia e Israele terranno un secondo round di colloqui a Baku per prevenire scontri in Siria. Il primo round di colloqui si è tenuto sempre a Baku il 9 aprile ed è stato descritto da fonti turche come “discussioni tecniche” per stabilire un meccanismo di risoluzione dei conflitti.

Chi sono i drusi, il gruppo etno-religioso al centro degli scontri tra Israele e Siria - Minoranza religiosa del Medio Oriente nata nel X secolo da un ramo dell'Islam sciita, i suoi appartenenti sono situati principalmente in Siria, Libano e Israele, dove formano comunitĂ molto coese e riservate

L’Azerbaigian mediatore di un accordo tra Turchia e Israele per evitare scontri in Siria - Israele e Turchia hanno raggiunto un’intesa preliminare sul coordinamento militare all’interno della Siria, dove entrambe le nazioni mantengono una presenza illegale, al fine di evitare uno scontro diretto tra le loro forze militari.

Sono almeno 516 le vittime degli scontri tra drusi e beduini a Sweida, nel Sud della Siria. Al-Sharaa punta il dito contro il premier ebraico: «Vuole disgregarci». L’esercito regolare si ritira e affida la sicurezza a forze locali. di @Ste2566 Vai su X

Siria, escalation negli scontri settari tra drusi e beduini, almeno 250 morti. Idf colpisce siti istituzionali a Damasco. Gli scontri al grido di Allahu akbar nella provincia di Sweida. La comunitĂ internazionale chiede a Israele di fermare i raid Vai su Facebook

