Siria l' esercito nuovamente schierato a Sweida dopo nuovi scontri

Le forze governative sono state nuovamente dispiegate nell’area di Sweida nel sud della Siria dopo i nuovi scontri sono scoppiati nella notte tra gruppi armati drusi e membri di clan beduini. L’esercito governativo si era ritirato in seguito a un accordo di cessate il fuoco e le autoritĂ di Damasco hanno raggiunto un’intesa con alcune fazioni druse per rientrare nell’area con l’obiettivo di ristabilire l’ordine.Gli scontri sono inizialmente scoppiati domenica tra milizie druse e tribĂą beduine sunnite locali, prima che le forze governative intervenissero schierandosi dalla parte dei beduini contro i drusi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siria, l'esercito nuovamente schierato a Sweida dopo nuovi scontri

In questa notizia si parla di: scontri - siria - esercito - nuovamente

Turchia e Israele terranno un secondo round di colloqui per prevenire scontri in Siria - Turchia e Israele terranno un secondo round di colloqui a Baku per prevenire scontri in Siria. Il primo round di colloqui si è tenuto sempre a Baku il 9 aprile ed è stato descritto da fonti turche come “discussioni tecniche” per stabilire un meccanismo di risoluzione dei conflitti.

Chi sono i drusi, il gruppo etno-religioso al centro degli scontri tra Israele e Siria - Minoranza religiosa del Medio Oriente nata nel X secolo da un ramo dell'Islam sciita, i suoi appartenenti sono situati principalmente in Siria, Libano e Israele, dove formano comunitĂ molto coese e riservate

L’Azerbaigian mediatore di un accordo tra Turchia e Israele per evitare scontri in Siria - Israele e Turchia hanno raggiunto un’intesa preliminare sul coordinamento militare all’interno della Siria, dove entrambe le nazioni mantengono una presenza illegale, al fine di evitare uno scontro diretto tra le loro forze militari.

Siria, l'esercito nuovamente schierato a Sweida dopo nuovi scontri; Siria, escalation tra drusi e beduini, almeno 250 morti. Idf colpisce a Damasco; Il ruolo dei Drusi in Siria nell'attacco di Israele.

Siria, l'esercito nuovamente schierato a Sweida dopo nuovi scontri - Le forze governative sono state nuovamente dispiegate nell’area di Sweida nel sud della Siria dopo i nuovi scontri sono scoppiati ... stream24.ilsole24ore.com scrive

Scontri armati Siria: esercito si preparare a rientrare a Sweida - Le forze di sicurezza siriane si preparano a schierarsi di nuovo nella città meridionale di Sweida – da dove si erano appena ritirate – per sedare gli scontri tra drusi e beduini che da domenica scors ... Come scrive bluewin.ch