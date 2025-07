Sinner come non l’avete mai visto | chi ha pubblicato le sue foto segrete

Jannik Sinner sorprende ancora, ma stavolta il colpo di scena arriva da chi non ti aspetti: l’uomo di fiducia che lo accompagna dal 2022 ha deciso di rompere la proverbiale riservatezza del campione, svelando su Instagram una raccolta di foto private e inedite dal dietro le quinte di Wimbledon. Un viaggio esclusivo nei momenti più veri e spontanei del nuovo numero uno del tennis mondiale. Gli scatti “privati” e quotidiani. A pubblicare le istantanee è stato proprio Darren Cahill. E tra le foto più iconiche, non mancano gli scatti istituzionali: Sinner che solleva il trofeo, l’abbraccio con Alcaraz, ma anche scene di autentica quotidianit à. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner come non l’avete mai visto: chi ha pubblicato le sue “foto segrete”

