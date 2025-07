Sigarette nuova tassa Ue | di quanto aumentano e cosa cambia

Dopo gli aumenti scattati a livello nazionale, ora è l’Europa ha imporre una nuova tassa sulle sigarette che farà ulteriormente balzare il prezzo. La Commissione europea ha ufficializzato le nuove proposte per l’ aumento delle imposte sui prodotti a base di tabacco, comprese le sigarette tradizionali e quelle elettroniche, e rappresentano il punto di partenza per le trattative tra gli Stati membri. Secondo le stime dell’industria del tabacco, l’ aumento delle accise potrebbe far salire il prezzo di un pacchetto di sigarette di oltre un euro. Ma vediamo nel dettaglio cosa cambia per i consumatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sigarette, nuova tassa Ue: di quanto aumentano e cosa cambia

Sigarette, cosa cambia con la nuova tassa Ue: prezzi più alti e meno entrate per i governi - La Commissione europea prepara una riforma radicale della tassazione sul tabacco: aumenti fino al 1.090% per alcuni prodotti e una quota delle entrate che finirebbe direttamente nelle casse Ue.

Stangata in arrivo per i fumatori: la Ue prepara una maxi-tassa su sigarette, e-cig e nicotina - Fonte: immagine di repertorio Una stretta fiscale storica è in arrivo per i consumatori di tabacco, sigarette elettroniche e bustine di nicotina.

Maxi tassa su sigarette e rifiuti: ecco come l'Ue vuole finaziare i suoi bilanci - Una stangata destinata a penalizzare cittadini e governi nazionali. Emergono importanti dettagli sul piano dell’ Ue per rimpolpare i bilanci: maxi crescita delle accise sulle sigarette, nuove accise su quelle elettroniche, sulle aziende oltre i 50 milioni di fatturato netto e sui rifiuti elettronici.

Nuove tasse Ue sulle sigarette, la proposta è ufficiale: cosa cambia e quanto possono salire i prezzi - Come detto queste norme potrebbero far crescere il costo delle sigarette, anche se per adesso fare stime precise è difficile. Scrive fanpage.it

Di quanto aumentano le sigarette con la nuova tassa Ue e quando può entrare in vigore: i prezzi per pacchetto - L'Ue sta lavorando a una proposta per aumentare le accise sulle sigarette e sul tabacco in generale: il costo di un pacchetto salirebbe di oltre un euro ... Come scrive fanpage.it