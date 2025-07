Sicurezza Rimini bussa al ministero | Rinforzi estivi tagliati del 55% Difficile il contrasto di alcuni reati

Anci e i comuni italiani in questi ultimi giorni stanno pressando il ministro dell'Interno Piantedosi circa la gestione della sicurezza in tutti gli 8 mila comuni, di fatto 'trasferita' agli enti locali nonostante le competenze e le leggi consegnino proprio allo Stato centrale il ruolo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

La Camera Penale di Rimini pronta a manifestare la contrarietà al “pacchetto sicurezza” - La Camera Penale di Rimini aderisce all’astensione degli avvocati nel settore penale proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane per i giorni del 5, 6 e 7 maggio, volta a manifestare la contrarietà al “pacchetto sicurezza” di recente emanazione.

Il Siulp di Rimini: “Servono più forze dell’ordine, subito. La sicurezza non può attendere” - “Servono più forze dell’ordine, subito. La sicurezza non può attendere”. A lanciare l'allarme è il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (Siulp) di Rimini che, in una nota stampa, esprime "forte preoccupazione per la crescente emergenza legata alla sicurezza pubblica e ribadisce con.

I comitati di quartiere preoccupati per l'ondata di criminalità : “Rimini merita rispetto. E i riminesi meritano sicurezza” - Comitati di quartiere estremamente preoccupati per l'ondata di criminalità che sta attraversando la città e, dopo l'ennesimo episodio di una rapina violenta ai danni di una ferramenta di Miramare, è il direttivo del comitato Rimini sud a lanciare un nuovo appello per denunciare una situazione.

Sicurezza, Rimini bussa al ministero: Rinforzi estivi tagliati del 55%. Difficile il contrasto di alcuni reati.

Sicurezza, Magrini: “I Comuni fanno la loro parte, ora tocca allo Stato” - L’assessore riminese chiede riforme strutturali e collaborazione vera: “La sicurezza non può essere lasciata solo ai territori” ... Lo riporta altarimini.it

Sicurezza Rimini, Gnassi chiede al ministro rinforzi immediati - Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi si rivolge al ministro Lamorgese per chiedere il rafforzamento delle misure di sicurezza e maggiore controllo sul territorio provinciale ... Scrive ilrestodelcarlino.it