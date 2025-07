Sicurezza e aree sotto assedio in arrivo 252 telecamere

Ieri la Prefettura, guidata da Francesca Ferrandino, ha approvato i progetti riguardanti l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei Comuni di Calenzano, Castelfiorentino, Certaldo, Dicomano, Empoli, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Fucecchio, Gambassi Terme, Montespertoli, Pelago. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Ecco tre nuove aree pedonali, Lagalla: "L'obiettivo? Godere in sicurezza e con cura degli spazi pubblici" - Arrivano nuove isole pedonali a Palermo. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Mobilità sostenibile, Maurizio Carta, ha approvato oggi tre delibere di pedonalizzazione di altrettante nuove aree, "come presupposto ai processi in atto o da avviare di riqualificazione degli spazi.

Sicurezza a Portici, prorogata l’ordinanza su aree a rischio - Tempo di lettura: 2 minuti Riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con al centro il tema della sicurezza nel comune di Portici.

Brancale in concerto: il maxi piano sicurezza: divieti e aree sosta - Tempo di lettura: 2 minuti Cresce l’attesa per il concerto di Serena Brancale del 14 giugno ad Avellino  Il Comune di Avellino ha emanato una serie di dispositivi: Ecco tutte le info utili per godere al meglio del concerto che si terrà a partire dalle 21:30 in piazza della Libertà  I PARCHEGGI  100 Campetto Santa Rita  88 parcheggio coperto del Teatro Gesualdo (Via Fricchione)  100 Rimessa comunale (piazza del Popolo)  30 nel piazzale Palazzo di Città  432 City Parking e area esterna Centro Vivendi (Largo Ferriera)  244 piazza Kennedy  35 piazzale ex Enel (via Volpe)  121 piazzale Lanzilli  34 ex Asilo Patria e Lavoro (via Vasto)  38 ex Ospedale Moscati (via Otranto)  40 piazzale dell’ex Corea  30 via Degli Imbimbo (ASL)  52 via Tagliamento (Campo Coni)  40 ex campetto rione Parco (via Rotondi) LA VIABILITÀ Dalle ore 20 al termine della manifestazione entrerà in vigore il Divieto di circolazione lungo  Corso Europa – nel tratto compreso tra via Zigarelli e via Matteotti –  via De Sanctis  via Matteotti  piazza della Libertà  via Generale Cascino  via Partenio  Obbligo di svolta a sinistra all’intersezione via Trinità – piazza della Libertà  Divieto di accesso in via Matteotti, intersezione corso Vittorio Emanuele – via Mancini – via Mazas  Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Mancini con direzione obbligatoria in Via Mazas  VETRO E LATTINE  Dalle ore 12 del 14 giugno fino alle ore 8 del giorno successivo  Divieto di vendita per asporto di bevande in vetro o in lattina anche a mezzo di distributori automatici  Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche presso le grandi e medie distribuzioni  Divieto di uso e abbandono di lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l’abbandono dei cocci nelle aree pubbliche L'articolo Brancale in concerto: il maxi piano sicurezza: divieti e aree sosta proviene da Anteprima24.

Fiamme incontrollate hanno minacciano il centro storico: un allarme inascoltato sulla sicurezza urbana

Caivano sotto assedio, sequestrati ordigni, proiettili anche da guerra ... - «Il governo Meloni è determinato a riaffermare la sicurezza e la legalità su tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree da troppo tempo in sofferenza. Si legge su leggo.it

Isola sotto assedio: oltre mille terremoti in dieci giorni, famiglie costrette ad evacuare - L'articolo Isola sotto assedio: oltre mille terremoti in dieci giorni, famiglie costrette ad evacuare proviene da Insider Post. Secondo msn.com