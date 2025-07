Sicurezza dibattito in consiglio Intesa su Polfer ed esercito E passo in avanti per la zona rossa

Quale strada prendere e quale no, cosa è possibile fare e cosa no. Delle 12 proposte sul tema della sicurezza presentate sotto forma di mozioni dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, soltanto 4 sono state approvate in Consiglio comunale, di cui una con un emendamento tecnico. Sono state approvate le mozioni per impegnarsi a controllare la regolarità delle locazioni, per riaprire la Polfer (polizia ferroviaria) alla stazione e per reintrodurre l’operazione Strade Sicure con l’Esercito Italiano. Mentre la mozione per la richiesta della ‘ zona rossa ’ nel quartiere stazione è stata approvata con un emendamento tecnico, che prevede una nuova richiesta al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sulla eventuale efficacia ed applicabilità di una zona rossa nell’intero quartiere Stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza, dibattito in consiglio. Intesa su Polfer ed esercito. E passo in avanti per la zona rossa

