e Marisa Colibazzi Felix Baumgartner, base jumper e paracadutista austriaco di 56 anni, noto per il suo salto dalla stratosfera, ha perso la vita ieri pomeriggio a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, nella Marche. Conosciuto in tutto il mondo per le sue imprese estreme, era a Fermo insieme alla moglie per un periodo di vacanza e, intorno alle 15, è decollato a bordo di un deltaplano a motore per dirigersi verso la costa. Ad un certo punto, per cause ancora in corso d’accertamento, il 56enne ha perso il controllo del velivolo ed è precipitato, andando a schiantarsi sui bordi della piscina del villaggio turistico "Le Mimose". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Si schianta con il deltaplano a motore. Muore il re delle sfide estreme