Si sblocca la cessione | il nuovo difensore viene strappato al Milan

Il Milan era da tempo sulle tracce del difensore, che alla fine sbarcherà in Serie A ma non per vestire la maglia rossonera. Stando alle ultime notizie, infatti, un’altra grande del campionato italiano avrebbe messo gli occhi sul giocatore, registrando anche degli importanti passi in avanti verso di lui nella tarda serata di ieri. Ovviamente è ancora presto per parlare di fumata bianca, ma le cose potrebbero definitivamente sbloccarsi già nel corso del weekend grazie ad un’importante cessione sulla quale la dirigenza starebbe lavorando da settimane. Il nuovo difensore viene strappato al Milan (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Si sblocca la cessione: il nuovo difensore viene strappato al Milan

In questa notizia si parla di: cessione - difensore - milan - sblocca

Calciomercato Lazio, cessione in estate per Romagnoli? Ecco le due le piste per il futuro del difensore biancoceleste - Calciomercato Lazio, arriverà la cessione in estate per Romagnoli? Ci sono due le piste per il futuro del difensore: le ultimissime L’avventura di Alessio Romagnoli alla Lazio potrebbe concludersi al termine della stagione.

Gatti Juventus, il Napoli non molla il difensore! Il club bianconero ha già fissato il prezzo per la sua cessione. Cifre e dettagli - di Redazione JuventusNews24 Gatti Juventus, il Napoli non molla il difensore! Le cifre: ecco il prezzo fissato dal club bianconero.

Acerbi Inter, ora il difensore è a rischio cessione: decisivo il Mondiale per Club, cosa può succedere - di Redazione Acerbi Inter, le ultime sul futuro del difensore nerazzurro in vista del calciomercato estivo dopo l’addio di Inzaghi.

REPUBBLICA, BOVO: "INZAGHI E' L'UOMO GIUSTO PER RILANCIARE IL PALERMO" di Redazione ForzaPalermo.it Cesare Bovo e Filippo Inzaghi si sono scontrati in svariate occasioni sul campo da gioco, come nel più classico dei duelli tra difensore robust Vai su Facebook

Milan su Christensen: il Barcellona apre alla cessione per fare cassa; Leoni, il Milan ci crede: spunta il piano per sbloccare l’operazione; Milan, l'esodo continua: Maignan ha chiesto la cessione al Chelsea.

Si sblocca la cessione: il nuovo difensore viene strappato al Milan - Il Milan era da tempo sulle tracce del difensore, che alla fine sbarcherà in Serie A ma non per vestire la maglia rossonera. Riporta calciomercato.it

Milan: intreccio con l’Arsenal, si sblocca il centrale - Il Milan potrebbe sfruttare un intreccio con l'Arsenal per andare a chiudere una operazione importante. Secondo calciomercato.it