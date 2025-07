Si infortuna imitando Cristiano Ronaldo | il caso virale del calciatore Kesley in Brasile VIDEO

Un’esultanza finita male ha trasformato un momento di gioia in una scena surreale e dolorosa. È successo durante la partita tra Monte Azul e Grêmio Prudente, valida per la Copa Paulista. Il protagonista è Kesley, numero 23 del Grêmio, che dopo aver segnato un gol su respinta si è infortunato gravemente eseguendo la celebre esultanza di Cristiano Ronaldo. Dalla gioia al dolore in pochi secondi. Tutto è iniziato al 32° minuto del secondo tempo, quando Kesley si è avventato sulla respinta del rigore da lui stesso calciato e ha siglato il gol del pareggio. In preda all’entusiasmo, ha scelto di omaggiare CR7: salto, urlo e gesto tipico con le braccia spalancate. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Si infortuna imitando Cristiano Ronaldo: il caso virale del calciatore Kesley in Brasile (VIDEO)

In questa notizia si parla di: cristiano - ronaldo - kesley - infortuna

scena surreale dal Brasilerão. Kesley, del Gremio Prudente segna il gol del pari al Monte Azul, ma cercando di esultare come CR7 si infortuna. Insomma il SIUUUU, non è cosa per tutti Vai su X

