Si ferisce gravemente con un frollino mentre è in casa

Stava facendo dei lavoretti in casa ma, per cause ancora da chiarire, si è ferito gravemente con un frollino in diverse parti del corpo. Questo quanto successo questa mattina ad Anagni, nel nord della provincia di Frosinone, dove un uomo di 86 anni è stato medicato prima dagli uomini del 118 e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

