Si ferisce con la smerigliatrice mentre fa dei lavori in casa | 86enne ricoverato con l’eliambulanza L’incidente domestico stamane ad Anagni

Un grave incidente domestico ha avuto luogo questa mattina ad Anagni, nel nord della provincia di Frosinone, dove un uomo di 86 anni ha subito ferite serie mentre stava svolgendo alcuni lavori in casa. L'incidente è avvenuto nella frazione di San Filippo, una zona residenziale situata vicino alla Casilina. L'anziano, durante i lavori, si è ferito gravemente con una smerigliatrice, provocandosi lesioni a una mano e a una gamba. Intervento del 118 e trasferimento in ospedale. Il pronto intervento del 118 ha consentito di medicare l'uomo sul posto. Successivamente, a causa della gravità delle ferite, è stato trasportato in elisoccorso in un ospedale di Roma, dove riceverà le cure necessarie.

