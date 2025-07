Sì è vero ho avuto una storia d’amore con Nicolas Cage | Sarah Jessica Parker lo rivela dopo trent’anni

“Ehm. Sì, l’ho avuta. Sì, l’ho avuta”, un po’ imbarazzata e con un filo di voce Sarah Jessica Parker il 23 luglio ha confessato al podcast “ Watch What Happens Live with Andy Cohen “, dopo più di trent’anni, di aver avuto una relazione con Nicolas Cage. I due si sono conosciuti e perdutamente innamorati sul set del film “ Mi gioco la moglie. a Las Vegas (Honeymoon in Vegas)” di Andrew Bergman, girato nel 1992, con protagonista anche James Caan. L’ex coppia ha sempre tenuto sotto stretto riserbo la relazione. Dopo l’ammissione dell’attrice è anche intervenuto lo stesso Cage che in una intervista a E! News ha confermato quanto sostenuto dall’ex fidanzata: “ Ci tenevo a Sarah. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sì è vero, ho avuto una storia d’amore con Nicolas Cage”: Sarah Jessica Parker lo rivela dopo trent’anni

