Sì della Regione Pioggia di fondi anti-alluvione

Un milione e 700mila euro a Masate, per interventi da tempo attesi di drenaggio acque nella zona del Rio Vallone, oltre due milioni al consorzio del canale Muzza per opere di messa in sicurezza alla traversa San Bernardino a Cassano d’Adda, i giĂ previsti 800mila a Gessate, per il rifacimento dell’attraversamento del torrente Trobbia al di sotto del Naviglio Martesana, snodo critico dove, un anno fa, si verificò un importante smottamento: anche tanta Martesana nel nuovo elenco stanziamenti della Regione Lombardia per la prevenzione del dissesto idrogeologico. La delibera che accende il semaforo verde al "Programma 2025-2027 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici" vale circa 25 milioni di euro in tutta la regione, ed è stata approvata nei giorni scorsi su proposta dell’assessore al Territorio Gianluca Comazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sì della Regione. Pioggia di fondi anti-alluvione

In questa notizia si parla di: regione - pioggia - fondi - anti

Firenze, presidio di persone con disabilità davanti alla Regione: “Per tre ore sotto la pioggia, accerchiati dalla polizia” - Risorse e modalità di rimborso con rendicontazione per i progetti di Vita indipendente per le persone con gravi disabilità ritenute dagli aventi diritto “inadeguate rispetto alle esigenze”, tanto che con le nuove modalità e procedure regionali “risulta ancora più complesso e penalizzante” ottenere il contributo mensile.

Vento forte e pioggia si abbattono sulla regione, ad Ancona 20 interventi. Tanti alberi abbattuti e cantine allagate - ANCONA – Il forte vento abbattutosi nelle Marche durante la notte, sta ancora tenendo impegnati i vigili del fuoco di tutta la regione.

Meteo, pioggia e freddo su tutta la regione: le previsioni per i prossimi giorni - Permane su tutta la regione il maltempo, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

Sì della Regione. Pioggia di fondi anti-alluvione; Nuova allerta meteo sull'Emilia-Romagna. Scuole chiuse a Bologna, favorire lo smart working - Maltempo: frana su SS Porrettana nel Bolognese, chiuso tratto; Alluvione. A “ruba” pompe e paratie. 7mila domande in Emilia-Romagna. La Regione aggiunge 4 milioni di euro.

La Regione pubblica il bilancio e sblocca i fondi - RaiNews - La Regione pubblica il bilancio e sblocca i fondi Dopo l'impasse tecnica e la norma correttiva approvata in aula, lo strumento è in vigore e sono salvi i contributi "a pioggia" 03/02/2023 ... Segnala rainews.it

Pioggia di fondi dalla Regione per mettere i fiumi in sicurezza - Pioggia di fondi dalla Regione per mettere i fiumi in sicurezza Alla Valmarecchia oltre 2 milioni che arrivano dal Pnrr. ilrestodelcarlino.it scrive