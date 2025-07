Sgurgola Cena in bianco – 4ª edizione

Torna la magia della “Cena in Bianco” a Sgurgola – 4ª edizione Sgurgola, 9 agosto 2025 – ore 20:30 La “Cena in Bianco” torna a illuminare l’estate sgurgolana con la sua quarta edizione, in programma per sabato 9 agosto 2025 alle ore 20:30. Un evento unico e coinvolgente, che unisce. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: sgurgola - cena - bianco - edizione

Sgurgola, “Cena in bianco” – 4ª edizione; Sgurgola si veste di bianco e prepara un’edizione da record per la Cena in Bianco; Cena in Bianco.

Cena Bianca 2025, tutto pronto per la sesta edizione - Giovedì 17 luglio piazza Grande si veste di bianco: cena sotto le stelle, aperitivi, musica, performance artistiche e un prato urbano nel cuore della città. Lo riporta lanazione.it

Loano, successo per la “Cena in Bianco” ai Giardini Escrivà: oltre 380 i partecipanti - Ha visto la partecipazione di circa 380 persone l’edizione 2025 della “Cena in Bianco”, evento nato a Parigi con il format Unconventional Dinner e quindi esportato in tutte le grandi città del ... Riporta msn.com