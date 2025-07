Sfilata sotto le stelle In scena la moda In passerella le creazioni degli studenti Nid

Venticinque anni di stile e moda nel cuore dell’acropoli perugina: venerdì 25 luglio, alle 21.30, la scalinata di Palazzo dei Priori, in piazza IV Novembre, ospiterĂ la XXV edizione del NID Fashion Show, la tradizionale sfilata promossa dal Nuovo Istituto di Design di Perugia. Dallo sportswear al casual chic, dalla jeanseria al prèt-Ă -porter fino alla gran sera, alla cerimonia e agli accessori, 24 tra gli studenti piĂą meritevoli del Corso triennale di formazione professionale di Moda del NID (Dafne Ontaneda, Beniamino Pierini, Caterina Pausini, Martina Mariucci, Leonardo Franceschet, Giada Pierri, Cristina Gallo, Maria Chiara Tenda, Maria Diaz del Pilar, Elsa Zela, Agnese Bici, Agnese Mari, Giulia Cecchetti, Chiara Ovidi, Sofia Massarelli, Rita Rosati, Viola Ferramola, Alessia Tancredi, Chiara Caruso, Arianna Capponi, Elena Birichillo, Kevin Grossi, Giulio Gammaitoni e Filippo Brunetti) presenteranno, in una passerella d’eccezione, le proprie creazioni, realizzate seguendone l’intero processo produttivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sfilata sotto le stelle In scena la moda. In passerella le creazioni degli studenti Nid

In questa notizia si parla di: moda - sfilata - studenti - sotto

