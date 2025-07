Il colosso empolese dell’informatica, con ramificazioni estere, Sesa ha presentato il quadro dell’andamento per l’anno (l’anno fiscale per l’azienda chiude ad aprile, ndr) con risultati di rilievo, come ormai accade da diversi, tanti, anni. "Chiudiamo – ha detto l’amministratore delegato Alessandro Fabbroni - un ulteriore esercizio di crescita, consolidando il nostro ruolo di player di riferimento nel settore dell’ innovazione digitale per imprese e organizzazioni, con una forte evoluzione nelle principali aree che catalizzeranno la trasformazione digitale quali Cyber Security e Cloud " per citare i più importanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sesa cresce e assume. Ricavi a più 4,6%. Nel 2027, l’organico salirà a quota 7.000