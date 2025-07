Serie a Bbc Grosseto ultimo impegno della regular season | gara interna col Bologna

Parte oggi dallo stadio Jannella (playball alle 20) l’ultima giornata della regular season del girone A di serie A, con il Bbc Grosseto impegnato con l’ Unipol Bologna, formazione che sta lottando con il Macerata per la conquista del terzo posto. "Il morale è buono – sottolinea il manager Carlo Del Santo – dopo la partita pazzesca della scorsa settimana, al termine di nove inning perfetti, nei quali non abbiamo fatto nemmeno una sbavatura". A parte Funzione, Del Santo può scegliere la formazione migliore per cercare di mettere al tappeto il nove emiliano guidato da Fabio Betto. "Il Bologna – aggiunge – è stato sfortunato, perdendo prima Liberatore e Newton, due pedine fondamentali in attacco, ma hanno giocatori abituati a questi livelli e quindi possono sopperire alla loro mancanza". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie a. Bbc Grosseto, ultimo impegno della regular season: gara interna col Bologna

