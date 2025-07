Sergio Cammariere protagonista del nuovo appuntamento di ' Emilia Romagna Festival'

Sabato 26 grande attesa a Comacchio per uno dei concerti più importanti dell’estate promosso all’interno della manifestazione 'Emilia Romagna Festival'. Protagonista è Sergio Cammariere, artista elegante, pianista magnetico e personalità ineccepibile che con il suo pianoforte è pronto ad. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Accademia di Santa Sofia, Sergio Cammariere in concerto - Tempo di lettura: 2 minuti Un viaggio tra emozioni, arti e la quintessenza della musica. Sabato 24 maggio, alle ore 20:00, il Teatro Comunale di Benevento ospiterà Sergio Cammariere con “Piano Solo e Voce”, il suo progetto più intimo e personale.

“Piano Solo e Voce: Sergio Cammariere in Concerto – Un Viaggio Intimo tra Musica e Emozioni” - Un concerto-racconto tra pianoforte, voce e poesia: Sergio Cammariere porta a Benevento la sua essenza musicale, accompagnato da ospiti d’eccezione, per una serata che intreccia arte, emozioni e dialogo sensoriale.

Sergio Cammariere - una sola giornata - Sergio Cammariere è tra gli ultimi chansonnier, una razza in via d’estinzione, che per fortuna esiste e resiste, per dirla col sessantaquattrenne cantautore e pianista calabrese, ospite dell’AgìmusFestival diretto da Piero Rotolo mercoledì 23 luglio, alle ore 21.

