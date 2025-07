serata omaggio a battiato tutto esaurito ai fisiocritici

Tutto esaurito per " PerchĂ© sei un essere speciale ", la serata-omaggio a Franco Battiato nel calendario "DestateVi" dell’Accademia dei Fisiocritici. Ottima scelta del gruppo " Battito Battiato " per onorare il genio di un protagonista della musica classica, contemporanea e pop dei nostri tempi. L’attenzione del pubblico dimostra che, anche senza rilevanti budget, si possono organizzare eventi di classe che richiamano pubblico. Quello che conta sono ancora le idee, ma anche uno stile sobrio che mette insieme scienza e spettacolo. Senza "aggredire" il vasto repertorio di Battiato, il gruppo toscano-siciliano non imita ma sorvola, non ricalca ma sottolinea, il resto è fatto proprio dall’unicitĂ di questi brani che divertono e fanno pensare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

