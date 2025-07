Sequestrati in auto per ore e rapinati notte di terrore per due giovani di Ardea | arrestata coppia

(Adnkronos) – Hanno costretto due amici a salire in auto e li hanno tenuti sequestrati in macchina per diverse ore. Poi li hanno rapinati e rilasciati. I due, un 33enne e una 25enne di Aprilia, ritenuti responsabili di rapina aggravata dall'utilizzo di armi, sequestro di persona e lesioni personali, sono stati arrestati dai carabinieri della .

Una notte da incubo, con un coltello puntato addosso e la libertà negata per ore. È quanto hanno vissuto due ragazzi, finiti nel mirino di una coppia di Aprilia, un uomo di 33 anni e una donna di 25, ora in carcere con le accuse di rapina, sequestro di persona e Vai su Facebook

