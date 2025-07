Senza genitori La figlia lotta per vivere

Maria Francesca non sa di essere rimasta orfana. È in coma e nessuno ha potuto ancora comunicarle che mamma e papà sono morti. È ricoverata in gravissime condizioni in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Maria Francesca, la 32enne di Calolziocorte che l’altro pomeriggio è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Monte Marenzo. L’incidente è costato la vita a sua mamma Maria Assunta Cattaneo e a suo papà Alessandro Giovenzana, che avevano entrambi 67 anni, il padre compiuti lunedì, solo due giorni prima. I tre viaggiavano su una Kia Picanto: Alessandro alla guida, Maria Assunta accanto a lui sul sedile anteriore del passeggero, la figlia dietro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Senza genitori. La figlia lotta per vivere

