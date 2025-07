Sei nuovi palazzi invadono il bosco assemblea di quartiere | parliamone

Dopo il mancato accesso agli atti e un summit con pochi punti di incontro, l’associazione Sottocorno ottiene almeno un’assemblea pubblica, dopo la pausa estiva, che si terrĂ in quartiere per illustrare agli abitanti di Cascina Gatti il piano Auc01. Il progetto prevede la realizzazione di 6 nuovi edifici residenziali lungo via Volontari del Sangue per una superficie totale di 6mila 190 metri quadri. Il 20 per cento sarĂ in edilizia convenzionata, spalmata all’interno di tutti gli immobili e ci saranno poi altre opere a corollario, come verde e ciclabile. L’associazione, guidata da Massimiliano Corraini, è stata da subito critica: non solo la colata di cemento in una zona che, oggi, è un bosco spontaneo ma "un risvolto piĂą ampio, visto le esperienze e il lavoro svolto in passato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

